A Festa Roma il nuovo film di De Angelis

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis sarà presentato nella Selezione Ufficiale della 13/a edizione della Festa del Cinema di Roma (dal 18 al 28 ottobre all'Auditorium Parco della Musica). Lo annuncia il Direttore Artistico Antonio Monda in accordo con Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttore Generale.

"Sono felice e onorato di ospitare alla Festa del Cinema un film che conferma il grande talento di Edoardo De Angelis - ha dichiarato Monda -. Ciò che rende commovente e potente la pellicola è il modo in cui il regista riesce a raccontare la speranza all'interno di un mondo di desolazione".

Edoardo De Angelis (che torna dietro la macchina da presa dopo il successo di Indivisibili, premiato con sei David di Donatello e altrettanti Nastri d'Argento) firma una storia di vendetta e riconciliazione che ha come sfondo il fiume Volturno e le terre che lo circondano: la protagonista è Maria, interpretata da Pina Turco (Gomorra - La serie). L'esistenza di Maria scorre, senza sogni né desideri, prendendosi cura della madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi, Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. È proprio a questa donna che la speranza, un giorno, tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa: perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni. Nel cast, al fianco di Pina Turco, ci sono anche Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Marcello Romolo. Le musiche sono firmate, come già in Indivisibili, dal musicista napoletano Enzo Avitabile. Il vizio della speranza è prodotto da Attilio De Razza e Pierpaolo Verga e sarà distribuito da Medusa.(ANSA).