Mozzarella, 1300 controlli in sei mesi

(ANSA) - CASERTA, 20 LUG - Oltre 1300 controlli sono stati effettuati nel primo semestre 2018 dalla Sezione Ispettiva del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, quasi il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2017, con sequestri per centinaia di chili di prodotto non originale e non tracciato. I dati sono stati diffusi nel corso della visita alla sede del Consorzio, presso la Reggia di Caserta, del comandante dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare Luigi Cortellessa, arrivato insieme agli ufficiali del Reparto di Salerno e a collaboratori del suo Comando. Un incontro che è stato l'occasione per un confronto a tutto campo in tema di vigilanza, incentrato sulle iniziative attuate e sulle criticità del comparto. "Nel quadro di protezione del sistema nazionale, il nostro obiettivo è tutelare da ogni tentativo di frode, garantire l'originalità del Made in Italy e delle produzioni di eccellenza come la mozzarella di bufala campana", ha sottolineato il comandante Cortellessa.(ANSA).