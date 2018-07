Napoli, a Dimaro la nuova maglietta

(ANSA) NAPOLI, 18 LUG - Un cartone animato con Hamsik che sfida una pantera. E' così che il Napoli ha lanciato la nuova maglia per la prossima stagione, la "Kombat", che evidenzia tra le trame del tessuto il volto di una pantera. Nel breve cartone animato di lancio, il capitano azzurro assieme alla versione "cartoon" di Callejon, Milik, Zielinski e Allan, vaga per una periferia degradata alla ricerca di una pantera per affrontarla. Il lancio della nuova maglia coincide con l'annuncio dell'accordo siglato tra il Napoli e Amazon, grazie al quale il club azzurro sarà il primo al mondo a lanciare un proprio brandstore contemporaneamente su Amazon.it, amazon.fr, amazon.de, amazon.co.uk e amazon.es. Nel pomeriggio, sulla parete della vecchia canonica di Dimaro, dove il Napoli è in ritiro, è stato calato un telone riproducente la nuova maglia azzurra.