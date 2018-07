Raid in pub, feriti due gestori locale

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - I due gestori di un pub in via Empedocle, nel quartiere di Pianura a Napoli, sono stati feriti in un raid compiuto la scorsa notte. Nel locale sono arrivate tre persone, a bordo di scooter, con il volto coperto da passamontagna. Uno di loro ha colpito alla testa uno dei proprietari del pub con il calcio della pistola. Un altro ha esploso quattro colpi di pistola, ferendo alla coscia sinistra l'altro gestore. Ricoverato all'ospedale San Paolo, le sue condizioni non sono giudicate gravi. Sul fatto indaga la Polizia.(ANSA).