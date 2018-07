A 16 anni spara in aria, minacciato Cc

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Estrae una pistola dalla cintola e spara in aria, mentre passa un carabiniere in borghese. Il militare lo blocca, scopre che si tratta un minore e che l'arma è finta. Sul posto intervengono i parenti del ragazzo, uno minaccia il militare e viene arrestato.

E' accaduto a Quarto (Napoli) dove i militari della locale tenenza hanno arrestato con l'accusa di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale un 34enne già noto alle forze dell'ordine per reati comuni.

Il militare dell'Arma che, libero dal servizio, stava transitando in abiti civili in via Crocillo alla guida della sua vettura, ha notato un giovane, successivamente identificato nel nipote 16enne incensurato del 34enne, che in piedi al margine della strada ha estratto un revolver e sparato un colpo in aria, senza apparente motivo.

Dopo essersi fermato poco più avanti e aver allertato il 112, il militare è sceso dall'auto impugnando la sua arma d'ordinanza e, qualificandosi, ha intimato al ragazzo di fermarsi.