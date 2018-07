G. Pittella, ripartire dall'eguaglianza

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Tornare ad investire nella formazione politica, sviluppare una società "orizzontale" che offra a tutti le stesse opportunità, riscoprire i valori dell'impegno democratico contro un falso bipolarismo.

Soprattutto riscoprire l'importanza dell'impegno europeista.

Sono le linee direttrici del nuovo libro di Gianni Pittella, "Il più bello dei mari è quello che non navigammo" (Rubbettino). Il volume di Pittella, senatore del Pd ed ex presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, sarà presentato oggi nella struttura Allegramare nelle Saline di Palinuro. L'evento è stato organizzato con l'ausilio di Maria Gabriella Natale, biologa marina che si batte per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientalistico e culturale della Campania, sotto l'egida di Allegra mare, La libreria del mare-Caprioli e il Laboratorio di Pianificazione territoriale.

"C'è un malessere profondo; forse abbiamo perso perché ci siamo dimenticati del principale dei nostri valori, l'eguaglianza".