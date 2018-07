Ancelotti, non impongo giocatori

(ANSA) NAPOLI, 11 LUG - "Io ho stima e affetto per Benzema, Vidal, ho un rapporto fantastico con loro ma in altre esperienze. Quando arrivo in un club si parla insieme e si cercano soluzioni migliori, non ho mai imposto giocatori a nessuno, ogni società ha sue caratteristiche, obiettivi e possibilità". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di Dimaro Folgarida. "Consigli sull'Italia a Ronaldo? Ho letto - ha aggiunto Ancelotti - che avrei parlato con Ronaldo, Benzema, Vidal, David Luiz, Di Maria, Cavani. Invece in questo periodo ho parlato molto con il ds Giuntoli e con il presidente De Laurentiis".