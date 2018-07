Reparto chiuso, interviene il ministro

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - - "Non basta oggi dire che ci sono persone dispiaciute. È una cosa che non doveva accadere. Ci sono vari gradi di responsabilità e noi li accerteremo tutti e agiremo di conseguenza". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, oggi a Napoli, in riferimento alla vicenda dell'ospedale del Mare e alla sospensione delle attività per poter partecipare alla festa del primario.