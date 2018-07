Rotary Club Torre del Greco, ecco la nuova squadra

Professionalità tradizionali e 'nuove', impegno sul territorio e al fianco dei progetti di solidarietà internazionale. Il Rotary Club Torre del Greco-Comuni Vesuviani rinnova la squadra di vertice e punta a rafforzare, innovando, la propria presenza di servizio al fianco del disagio sociale. Nella cerimonia di avvicendamento il nuovo presidente, Vittorio De Feo, 64 anni, medico internista, ha ricevuto il 'collare' dalle mani dell'uscente Vincenzo Imparato e ha tratteggiato gli obiettivi per i prossimi mesi di lavoro: "essere di ispirazione", tema indicato dal Rotary International per il nuovo anno sociale, mettendo in circolo le professionalità dei soci per creare dinamiche virtuose di servizio; e rimboccarsi le maniche per "creare qualcosa che duri nel tempo", ha sottolineato De Feo presentando la squadra che lo affiancherà composta, tra gli altri, dal vicepresidente Giuseppe Ascione e dal segretario Ettore Fidanza. Diversi gli ambiti di intervento, anzitutto a livello culturale e formativo come le campagne di informazione sui vaccini e contro l'obesità infantile, le iniziative contro lo spreco alimentare e per la piantumazione di nuovi alberi. Tra le maggiori novità La Giornata rotariana del patrimonio culturale, fissata per l'11 maggio 2019: il Club torrese ha scelto la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli come luogo da valorizzare, facendone conoscere la ricca storia con l'ausilio di giovani volontari e attraverso una app. De Feo ha insistito sull'esigenza di aprire sempre più il mondo rotariano alle tecnologie e alle nuove professionalità: la secolare tradizione dei Club deve stare al passo con i tempi ed esercitare capacità attrattiva verso le nuove generazioni, dialogando e comunicando con il territorio impiegando sia i media tradizionali che l'universo del web e dei social. Filosofia ribadita dall'Assistente del Governatore del Distretto 2100 del Rotary, Maddalena Terracciano, che ha espresso apprezzamento sia per le attività condotte dal Club Torre del Greco Comuni Vesuviani nell'anno sociale concluso, sia per il programma e la squadra messi in campo dal nuovo presidente.​