Terra fuochi:Costa, ok videosorveglianza

(ANSA) - CASALNUOVO (NAPOLI), 6 LUG - "Ora mi aspetto che altri Comuni della Terra dei fuochi accettino questa sfida" ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, intervenendo con il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, all'inaugurazione di una centrale di videosorveglianza a Casalnuovo, dove anche grazie ai finanziamenti per il contrasto ai roghi di rifiuti sono state attivate 106 telecamere, ora in rete e collegate con le forze dell'ordine. "Molti dicono che non ci sono soldi, che è difficile realizzare - ha aggiunto Costa - io dico che invece si può fare. E questo è un esempio". Tra le province di Napoli e Caserta sono 90 i comuni ricadenti nel patto della Terra dei fuochi. "Sono venuto qui come ministro dell'Ambiente, grazie a voi che lo avete fatto" ha concluso Costa.