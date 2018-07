Ischia Award a carriera a Greenaway

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 04 LUG - "The Greenaway Alphabet", documentario diretto da Saskia Boddeke, presto sugli schermi italiani distribuito da I Wonder Pictures, racconta Peter Greenaway da parte di sua moglie Saskia, con l'intento di spiegare alla loro figlia adolescente Pip quanto complesso e straordinario sia vivere al suo fianco.

Perfetto corollario per ricevere l'Ischia Film Award alla carriera al XVI Ischia FIlm Festival.

È stata la stessa regista a spiegare il senso del film. "Non l'ho pensato per il pubblico, ma per mia figlia, che ha un padre già in età avanzata, per lasciarle un documento su di lui e sulla loro relazione, nostra figlia ha un carattere molto forte, come il padre, quindi mi sembrava importante. Chi spera di trovarvi qualcosa sul Greenaway artista - aggiunge -resterà deluso, ma può scoprire il Peter uomo e padre". L'alfabeto del film nasce da un gioco che facevano Peter e Pip quando lui la metteva a letto da sera.