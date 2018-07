Diritti Umani, presentato piano azione

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - L'Italia è tra i primi Paesi ad attuare le linee guida del Piano d'Azione nazionale su impresa e diritti umani. A spiegarlo è Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale sui Diritti Umani (Cidu) che ha presentato il Piano d'Azione Nazionale su impresa e diritti umani (PAN) adottato dal Governo italiano in attuazione dei Principi Guida ONU su impresa e diritti umani del 2011, nel corso del workshop che si è svolto nella sede di Iriss-Cnr di Napoli, diretto da Alfonso Morvillo.

"Nel 2016 abbiamo approvato questo piano che rientra nel più ampio quadro di unire il settore privato nel grande percorso di diritti umani - ha affermato Petri, ministro plenipotenziario - Con il piano di azione si entra in una fase molto più attiva in cui le imprese, grandi, piccole e medie, sono invitate, perché è su base volontaria, a rispettare certi criteri dei diritti umani". La presentazione è stata l'occasione per promuovere, per la prima volta nelle regioni dell'Italia meridionale, il Piano d'Azione.