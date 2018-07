Greggio e Nunnari 'Italiani nel mondo'

(ANSA) - NAPOLI, 1 LUG - Ezio Greggio e Gianni Nunnari sono gli 'Italiani nel mondo 2018': lo showman fondatore del 'Monte-Carlo Film Festival de la Comédie' e il produttore romano di casa a Hollywood, che porterà a Ischia l'anteprima europea del film 'The Domestics' di Mike P. Nelson, saranno premiati il 20 luglio nel clou della 16.ma edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival (15 al 22 luglio). ''Ezio Greggio, attore in 40 film per il cinema e per la tv, regista, sceneggiatore e produttore, da 15 anni è straordinario padrone di casa dell'unico festival dedicato esclusivamente alla commedia che è anche una grande vetrina per il nostro cinema - spiega Marina Cicogna annunciado i riconoscimenti assegnati dalla Accademia internazionale Arte Ischia - Gianni Nunnari è stato tra gli artefici di tanti successi italiani nel mondo nonché di 'Seven' di Fincher, 'Dal tramonto all'alba' di Rodriguez e '300' di Sneyder. Ed oggi con Hollywood Gang Productions si conferma uno dei grandi players europei nel mondo''.