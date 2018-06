Autoscan contro automobilisti fuorilegge

(ANSA) - CASERTA, 27 GIU - Da oggi è in funzione a Caserta l'Autoscan Capture, una telecamera innovativa montata su una delle volanti della Polizia Municipale in grado di sanzionare in tempo reale le violazioni al codice della strada relativamente al divieto di sosta, alla mancata revisione ed all' assenza di assicurazione. L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e ridurre l'incidentalità ed aumentare la sicurezza pubblica.

"Puntiamo con decisione - ha spiegato il vicesindaco Francesco De Michele - al miglioramento della sicurezza e del decoro urbano, contrastando in maniera efficace le brutte abitudini degli automobilisti. Abbiamo già in passato dichiarato guerra alla sosta selvaggia, da oggi la Polizia Municipale dispone di uno strumento in più, tecnologicamente all'avanguardia anche nella prevenzione. L'obiettivo è avere una città più ordinata, più bella, più civile e, dunque, sempre più fruibile per cittadini e turisti".