Camorra: l'arsenale nella 'Ztl del clan'

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - C'è anche una 'ztl' dei clan a Napoli. L'hanno scoperta i carabinieri che oggi, nel quartiere Miano, hanno scoperto un vero e proprio arsenale della camorra nascosto in un'auto parcheggiata tra le altre in strada.

In un video diffuso dai militari, compare su un muro la scritta 'Ztl Lo Russo' e si riferisce al clan egemone in quella zona, i Lo Russo appunto, al quale è verosimile appartengono le armi, kalashnikov e mitragliette, trovate nell'auto che apparentemente sembrava abbandonata.