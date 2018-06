Fico, per Napoli attenzione speciale

(ANSA) - NAPOLI, 18 GIU - "Non servono leggi speciali, ma una attenzione speciale". Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, rispondendo a una domanda sulla sicurezza a Napoli.

"Bisogna creare un'attenzione speciale, costante e risolvere davvero, come Stato, questi problemi - ha aggiunto - se non ci siamo riusciti bisogna interrogarsi sul perché".