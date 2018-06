Tour banda composta da malati Parkinson

(ANSA) - NAPOLI, 15 GIU - Si chiama Substantia Nigra ed è la prima band musicale composta da malati di Parkinson. Marco, Teo e Francesco, quando "fanno" musica hanno mano e voce ferma, malgrado tutti, ormai da anni, siano affetti dalla grave patologia neurologica. Hanno già fatto il loro primo concerto, lo scorso 10 giugno, nel Castello Pandone di Venafro (Isernia), ed ora annunciano un tour itinerante in tutti i centri Parkinson d'Italia perché, dicono, "la musica ci fa tremare, ma di gioia, ed è capace di infondere benessere in chi ci ascolta".

Marco Rossi ha 51 anni ed è originario del frusinate. Era un chitarrista con un bel futuro ma la malattia l'ha bloccato, 11 anni fa. Ora ha ripreso ad arpeggiare, grazie a questa iniziativa. Poi c'è Teodoro Laino, 59 anni, il tastierista.

Insegna nel Conservatorio di Napoli e combatte il morbo da 5 anni. Infine c'è Francesco D'Antuono, la voce del gruppo. Ha 49 anni, combatte il Parkinson da 15 e si sta prodigando per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa grave patologia.