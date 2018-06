Sicignano-Potenza: riaperto tratto 3 km

(ANSA) - POTENZA, 15 GIU - E' di circa tre km il tratto del Raccordo autostradale 5 "Sicignano-Potenza" riaperto al traffico oggi tra il km 22,680 (viadotto Pietrastretta) ed il km 25,700 (galleria del Marmo), con doppio senso di circolazione, istituito sulla carreggiata in direzione Potenza.

Lo ha reso noto l'Anas specificando che "sono stati conclusi, infatti, per la carreggiata in direzione Potenza, i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti 'Pietrastretta', 'Torre I', 'Torre II' e 'Marmo', per un importo complessivo di circa 20 milioni di euro".