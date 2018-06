Sessanta storie per capire #Italia 2018

(ANSA) - POTENZA, 14 GIU - Sono 60 le storie che Gianni Molinari, capocronaca del Mattino di Napoli, ha raccolto e messo in fila nei giorni in cui il Paese affrontava "la campagna elettorale che avrebbe portato alla nascita della Terza Repubblica". E "mentre partiti e movimenti costruivano agende fantasiose e proponevano programmi più o meno azzardati", queste storie "restituivano una dopo l'altra l'aspetto del Paese reale". E' nato così "#Italia 2018 - 60 storie per capire la Terza Repubblica", il libro di Gianni Molinari (Guida Editori, pagine 148, euro 10), che in serata è stato presentato al Museo provinciale di Potenza.