Morto procuratore aggiunto, F.Beatrice

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Dopo una lunga e grave malattia è deceduto oggi in ospedale il procuratore aggiunto di Napoli Filippo Beatrice, 59 anni, coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. Beatrice ha portato a termine importanti indagini, tra le quali la cosiddetta "Calciopoli". Ha ricoperto il ruolo di sostituto procuratore a Napoli dove è poi tornato, nella veste di procuratore aggiunto dopo un periodo di lavoro alla Direzione Nazionale Antimafia. Chi lo conosceva lo descrive come un magistrato estremamente equilibrato, una persona dotata di grande professionalità e umanità. I funerali sono stati fissati per le 10,30 di domani, nella parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli di Cappella Cangiani. La notizia della morte è stata data nel corso dei lavori del plenum del Csm dal consigliere togato Antonello Ardituro, che con lui ha lavorato alla procura di Napoli. "Stamattina - ha detto Ardituro - abbiamo perso un magistrato che è stato un amico e, per me, anche un maestro".