'Casa poesia' al Napoli Teatro Festival

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - Una Casa della Poesia per dieci giorni nel cuore del Napoli Teatro Festival: nell'ambito dell'undicesima edizione diretta da Ruggero Cappuccio si inaugura il 13 giugno a Villa Pignatelli (alle 19) 'QUI', sezione Letteratura, dedicata alla poesia, a cura di Silvio Perrella con incontri letterari, performance, proiezioni di film, antologie di versi e musica e libreria dedicata. Si parte con 'La poesia cambia la vita', un omaggio a due grandi poeti del Novecento: Vittorio Bodini e Carlo Betocchi. A dare voce ai loro versi, saranno Edoardo Winspeare e Celeste Casciaro. Seguirà la proiezione del film 'La vita in comune' di Edoardo Winspeare. Il 14 giugno 'Un'antologia fatta qui' curata da Daniela Marcheschi, a seguire, Nanni Cagnone in 'Dites-moi, Monsieur Bovary'. A chiudere la serata, il film 'Andrea Zanzotto' di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini, introdotto da Marina Zangirolami Mazzacurati.