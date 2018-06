Si butta sotto treno, muore a 38 anni

(ANSA) - CASERTA, 11 GIU - Si è probabilmente suicidata la ragazza di 38 anni, Carla Petrillo, morta questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Villa Literno (Caserta), dove è stata investita da un treno della linea Napoli-Roma via Formia.

Qualche testimone avrebbe detto alla Polizia ferroviaria di aver visto la 38enne prendere la rincorsa per lanciarsi sotto al treno che stava arrivando. La vittima è la figlia di un consigliere comunale di Casal di Principe. La circolazione è rimasta bloccata per oltre un'ora, con ritardi sensibili del treni.(ANSA).