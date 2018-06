Menna (M5s), lascio Consiglio per Ateneo

(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - Francesca Menna, consigliera comunale a Napoli del Movimento 5 Stelle, ha deciso di dimettersi dal Consiglio ed ha affidato a un post su facebook le motivazioni della sua decisione. "Ho ricevuto incarichi universitari tali da rendere impossibile lo svolgimento di consigliere comunale con la dedizione e il rigore con cui ho lavoro questi due anni - scrive - Questo il motivo delle mie dimissioni. Auguro buon lavoro al Consiglio tutto e al candidato che mi sostituirà".

Secondo alcune voci, però, la decisione di abbandonare l'Assemblea municipale sarebbe riconducibile al presunti attriti a livello nazionale con il Movimento.

Sul profilo, Menna ha pubblicato anche la lettera protocollata in cui afferma che "in questi due anni non è stato facile coniugare la complessità di un lavoro articolato e di responsabilità quale quello del professore universitario con quello altrettanto complesso di consigliere comunale".