Pino è, notte magica nel segno dei bimbi

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - Il 'grande tributo' è arrivato, con 'Pino è' la musica italiana si ritroverà in una notte magica cantando insieme Pino Daniele nel segno dei bambini: giovedi 7 giugno, quello che è stato definito il più grande omaggio live al 'Nero a metà' scomparso tre anni e mezzo fa (4 gennaio 2015) riempirà lo stadio San Paolo ma non toccherà solo il cuore dei napoletani grazie alla diretta su Rai Uno e sui nove principali network radiofonici.

Da Baglioni a De Gregori, dagli amici Jovanotti e Ramazzotti e quelli della storica band, e ancora Antonacci, Nannini, Ranieri, Elisa, Mannoia, Giorgia, Venditti, il Volo, Ron, Tiromancino, Grandi, Renga, Turci, Vanoni, e tanti artisti partenopei, da Raiz ad Avitabile, Clementino, Gragnaniello. Già partita la macchina della solidarietà E' attivo, fino al 10 giugno, numero solidale 45585 "In Aid Of Children", nella lotta contro il tumore pediatrico e per supportare Save the Children nel contrasto alla povertà educativa dei minori.