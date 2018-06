Gilliam a Ischia per 'Don Quixote'

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - Il regista Terry Gilliam presenterà il 19 luglio all'Ischia Global Festival l'anteprima italiana di 'The Man Who Killed Don Quixote'. Il visionario autore ritornato alla ribalta mondiale a Cannes proprio con l'opera ispirata a Cervantes, sarà anche tra i 'docenti' dell'Acting Masterclass del coach hollywodiano Bernad Hiller, attesi 60 artisti emergenti provenienti da tutto il mondo. Insieme a Terry Gilliam, molto legato a Ischia (ha ricevuto le 'chiavi dell'Isola' nel 2012), saranno in cattedra altri grandi registi internazionali come il premio Oscar Bobby Moresco (che oltre ad accompagnare l' anteprima del recente film 'Bent' insieme ai produttori Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi terrà sull'Isola anche un casting per il prossimo 'Lamborghini', film con protagonisti Antonio Banderas e Alec Baldwin) e l'inglese Michael Radford. 'The Man Who Killed Don Quixote', interpretato da Adam Driver e Jonathan Pryce, sarà distribuito in Italia da M2 Pictures il prossimo autunno.