Da parrocchia sagra porchetta per famiglie bisognose

La crisi continua a mordere, e per aiutare i 'nuovi poveri' la Chiesa scende in campo anche con iniziative inusuali. Come la sagra della porchetta che la parrocchia di San Sebastiano martire organizza ogni anno a San Sebastiano al Vesuvio: tanti volontari impegnati, e proventi interamente devoluti alle famiglie bisognose del territorio. Famiglie il cui numero continua a crescere, inesorabilmente: lo sa bene il parroco di San Sebastiano, don Enzo Cozzolino, che e' anche direttore della Caritas diocesana di Napoli. "Chi prima ci aiutava, ora ha bisogno", ricorda il sacerdote. Da qui la necessita' di raccogliere risorse per i poveri anche in modi nuovi e creativi, come la sagra che si svolgera' sabato 2 giugno dalle 19.30 in piazza Belvedere. L'auspicio di don Enzo e' che in tanti, anche dai comuni vicini, vengano ad assaggiare la porchetta dando cosi' una mano concreta alla solidarieta' della parrocchia.