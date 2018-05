Spara durante lite e ferisce nipotina

(ANSA) - CASERTA, 26 MAG - Una bimba di 9 anni è rimasta ferita in modo non grave, a Succivo, nel Casertano, da un colpo di arma da fuoco esploso dallo zio durante una lite con il padre della piccola. L'uomo è stato poi fermato dai carabinieri per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da fuoco. Secondo quanto accertato, i due adulti avrebbero iniziato a litigare per motivi futili, a causa di un precedente litigio tra le mogli; ben presto sono arrivati anche altri parenti. Ad un certo punto lo zio della piccola, fratello della madre, che ha 54 anni, ha preso il fucile da caccia calibro 12 e ha fatto fuoco probabilmente verso il parente; qualcuno ha abbassato la canna del fucile mentre l'uomo sparava, così il proiettile ha colpito il pavimento e poi di rimbalzo ha preso alla gamba e al braccio la bambina. Condotta all'ospedale di Aversa, la bimba è stata dimessa con prognosi di venti giorni. (ANSA).