Fico al Salone del libro di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - "Questa iniziativa per la cultura, per l'editoria, per il libro è molto importante. Credo che leggere sia essenziale in un mondo che va velocissimo". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando al Salone del Libro di Napoli che ha aperto i battenti giovedì scorso. Secondo Fico il futuro del Salone del Libro di Napoli "va costruito con tutto il Paese e dipende anche dagli investimenti che lo Stato deciderà di fare. Il futuro - ha affermato - dobbiamo costruirlo con la città di Napoli, con il Paese, dobbiamo integrare tecnologia e libri in modo da riuscire a fare un percorso che sia culturale soprattutto nel nostro Paese che ha un bene cosi profondo in tema di patrimonio e archeologia". Ai cronisti che chiedevano quale è stato l'ultimo libro letto, Fico ha risposto: "Il Tao della fisica, ma leggo un po' tutto quello che mi interessa come la fisica, romanzi di un certo tipo. Pratico una lettura un po' a 360 gradi".