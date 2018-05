De Magistris, con demA accanto a deboli

(ANSA) - NAPOLI, 25 MAG - "Oggi lanciamo un progetto per la giustizia, per i diritti, per essere al fianco dei più deboli.

Lanciamo un'alternativa al Governo più a destra della storia repubblicana e alla finta opposizione targata Renzi-Berlsuconi.

Non iniziamo una passeggiata, questo è un viaggio complicato, è un'opposizione sociale". Così Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e presidente del Movimento demA, si è espresso a margine dell'avvio dei lavori dell'assemblea congressuale che oggi e domani è chiamata a definire la nuova struttura del Movimento.

Una fase congressuale che si concluderà pienamente in autunno perché - ha spiegato de Magistris - "si apre una fase costituente con un'assemblea itinerante perché noi siamo disponibili a metterci in gioco e a costruire tutti insieme un nuovo contenitore dove il Demos, il popolo ci sia davvero".

L'assessore al Bilancio del Comune di Napoli, Enrico Panini, dovrebbe essere il responsabile nazionale del Movimento demA: lo dovrebbe proporre lo stesso de Magistris.