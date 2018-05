Turismo spaziale, arriva hi-tech campano

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Il Distretto Aerospaziale della Campania (Dac) si candida a diventare un punto di riferimento internazionale per mezzi e tecnologie destinati a voli suborbitali per il nuovo mercato del turismo spaziale. Questi velivoli saranno ipersonici, cioè dovranno superare la velocità del suono, e per il Dac l'ipersonica è un "settore strategico" su cui il Distretto, ha detto il presidente del Dac, Luigi Carrino, sta investendo con un'offerta innovativa e altamente tecnologica, tanto da indicarla nell'ambito delle attività progettuali della RIS3 Campania, ossia la Strategia di Specializzazione Intelligente per lo sviluppo sostenibile dei territori. "Grazie alla progettualità tutta campana, il Dac ha proposto il tema dei voli spaziali con tecnologie innovative tra le strategie per lo sviluppo della RIS3" ha osservato Carrino.