De Luca-de Magistris, gelo dopo scontro

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - "Voi siete ossessionati da questa cosa. Io sono qua in giro con moglie a passeggiare tra gli stand di questo salone del libro". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ai cronisti che, al suo arrivo al salone Napoli Città Libro, gli chiedevano se avrebbe stretto la mano al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. I due, che si sono scambiati parole al vetriolo nelle scorse settimane a stampa, si sono poi ignorati sul palco del taglio del nastro del salone.

"Voglio che sia ben chiaro, anche stasera se ci dovessimo mettere in una stanzina e parlare dei problemi della città, lo farei subito. Il problema non è mio", ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, rispondendo ai cronisti in merito ai rapporti tesi con Vincenzo De Luca.