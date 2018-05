Baby gang Napoli, minorenne con coltello

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Alla vista della Polizia di Stato hanno provato ad allontanarsi e quando gli agenti li hanno controllati, uno dei due ha gettato a terra un coltello che nascondeva nella mano destra.

Continua, a Napoli, il contrasto al cosiddetto fenomeno delle 'baby gang'. Ieri i controlli sono stati messi in atto in Piazza Scipione Ammirata. Il coltello era a serra manico di colore nero-grigio, per una lunghezza di 15 cm e lama di 7 cm. I due minorenni sono stati affidati ai genitori.(ANSA).