Disoccupati in centro impiego a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Un centinaio di aderenti al movimento di disoccupati 7 novembre ha fatto irruzione - secondo quanto rendono noto i portavoce - all'interno del centro per l'impiego di via Diocleziano a Napoli ed hanno affisso striscioni. "Il reddito di inclusione - sottolineano i rappresentanti del Movimento - è insufficiente. Vogliamo un lavoro che garantisca un salario ed un reddito dignitoso. Mentre continua il balletto istituzionale, milioni di disoccupati e precari continuano a non campare".(ANSA).