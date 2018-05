Dieta su misura, teoria su alimentazione

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - Il gelato fa ingrassare, la verdura no. Sicuri? Sembrano verità universali quelle legate all'alimentazione, eppure non è detto che sia così. E' probabile, infatti, che tanti cibi che si mangiano e che si pensa facciano male al peso, alla linea, alla salute, in realtà non lo sono. E' quanto emerge dal libro "La dieta su misura" di Eran Segal ed Eran Elinav (Serling & Kupfer, pagg. 320, 17.90 euro) che ribalta quanto finora si è creduto sul cibo. Il volume, presentato a Napoli, realizzato dai ricercatori dell'Istituto Weizmann, in Israele, raccoglie i risultati di un'indagine condotta su un campione di 1000 persone. E' la prima volta, nella letteratura scientifica, che una simile ricerca, come ha spiegato Elinav medico e ricercatore dell'Università di Tel Aviv, "è stata condotta su un così ampio campione di individui". I loro studi dimostrano che le persone reagiscono in maniera differente agli stessi alimenti, con la conseguenza che ciò che può risultare salutare per qualcuno, non lo è per altri.