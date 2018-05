A Napoli al via la prima edizione di Cut

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Accoglierà anche ospiti internazionali la prima edizione di CUT, contenitore di poesia e musica, che si svolgerà nel complesso di San Domenico Maggiore, a Napoli, dal 31 maggio al 3 giugno. La kermesse è stata presentata oggi nel corso di un incontro nella sede del Comune di Napoli. Realizzata in collaborazione con l'Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, l'iniziativa è organizzata da Filippo Trotta, presidente della Fondazione Alfonso Gatto, che opera sul territorio campano spingendo e promuovendo la cultura e le contaminazioni tra queste due arti, patrimonio del nostro territorio. La 'quattro giorni' sarà caratterizzata da doppi appuntamenti tra letture, incontri, concerti, proiezioni, performance, spettacoli di livello internazionale in un continuo dialogo tra i due linguaggi che condurranno il pubblico ad un confronto e ad un approccio non convenzionale con la poesia.

Trenta gli artisti, tra scrittori e musicisti, scrittori prestati alla musica e musicisti prestati alla scrittura.