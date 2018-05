Calcio: Immobile, a Napoli sarei venuto

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "Sono stato vicino al Napoli in passato, ci sarei venuto anche a piedi, poi per alcune divergenze non si è fatto più niente" ricorda Ciro Immobile premiato oggi a Palazzo San Giacomo.

"Quest'anno - osserva il capocannoniere del campionato - credo abbia pagato il fatto che hanno giocato quasi sempre gli stessi, noi alla Lazio avevamo una rosa più completa rispetto al Napoli, comunque abbiamo pagato in termini fisici con le Coppe.

Poi ci sono anche episodi, penso alla sconfitta del Napoli in casa contro la Roma quando noi abbiamo perso nel recupero contro la Juventus con il gol di Dybala. O penso alla gara degli azzurri a Firenze dopo Inter-Juventus, credo che quella sera gli azzurri siano andati a dormire tardi".