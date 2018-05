Maggio, ci tenevo a chiudere bene

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - "Ieri sono rimasto un po' deluso, non posso negarlo perché ci tenevo a chiudere questo ciclo mio nel miglior modo possibile. E' stata una giornata difficile ma mi resterà sempre nel cuore. Noi viviamo di emozioni, ma ho visto mio figlio e mia moglie felici e questo è il più bel regalo che i tifosi azzurri potessero farmi". Lo ha detto Christian Maggio commentando la sua ultima partita con il Napoli di ieri contro il Crotone ed esprimendo rammarico per la scelta di Maurizio Sarri che non gli ha regalato qualche minuto in campo. Maggio lascia il Napoli dopo dieci stagioni in ci ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana: "Mi sono passate per la testa - racconta a Radio Kiss Kiss Napoli - tantissime cose, tutto quello che ho fatto e ho ricevuto in questi dieci anni. La vita va avanti, si cresce, bisogna guardare il futuro. I tifosi sono stati unici, mi hanno regalato questa giornata indimenticabile".