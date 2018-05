Deferiti da Figc Reina e Paolo Cannavaro

(ANSA) - NAPOLI, 21 MAG - Deferiti dalla giustizia sportiva per le frequentazioni con pregiudicati legati alla camorra: Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo a seguito dell'inchiesta della Dda, i cui atti erano stati acquisiti dalla procura Figc. Il procuratore capo Giuseppe Pecoraro ed il suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori e per responsabilità i club di appartenenza Napoli, Sassuolo e Palermo. Paolo Cannavaro - si legge in una nota della Figc - avrebbe provato a vendere un orologio di notevole valore (400mila dollari) ma dubbia provenienza, nella disponibilità del suocero. Per quanto riguarda Reina, la Figc sottolinea che il portiere spagnolo avrebbe intrattenuto ''rapporti di frequentazione ed amicizia concretizzatisi in vacanze, disponibilità d'uso di auto di grossa cilindrata di proprietà di Gabriele Esposito e agevolazioni all'accesso in zona riservata dello stadio San Paolo in occasione delle partite''. Deferito per le frequentazioni con i fratelli Esposito anche Aronica.