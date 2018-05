Taglio pini in Parco Vesuvio, 8 denunce

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAG - Otto persone sono state denunciate a Torre del Greco (Napoli) dai militari della Stazione Carabinieri Parco. In località Monticelli, nel Parco Nazionale del Vesuvio, era in corso il taglio non autorizzato di conifere, in prevalenza pini domestici, su una superficie di circa 20 ettari. É stata anche accertata anche la realizzazione abusiva di circa 1 chilometro di piste forestali della larghezza media di 3 metri. Sequestrata l'area e denunciati il direttore 28enne dei lavori e gli esecutori materiali, un 46enne e un 57enne di Torre Del Greco. Denuncia anche per i 5 proprietari dell'area boscata.