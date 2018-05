Ricercato da otto anni, preso a Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 20 MAG - Era ricercato da otto anni perché a suo carico vi era un mandato di cattura internazionale con estradizione emesso dalle autorità tunisine per associazione per delinquere dedita all'immigrazione clandestina, sequestro di persona ai danni di minori e frode. Un cittadino siciliano di 45 anni è stato bloccato dalla polizia a Capri, dove l'uomo si era recato per assistere, insieme con un gruppo di velisti, alle regate della settimana velica.

L'operazione è resa possibile grazie alle informazioni fornite dal Servizio per la Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale. L'uomo aveva alloggiato in una struttura ricettiva nella zona alta dell'isola. Ieri sera i poliziotti del locale commissariato lo hanno fermato. Oggi è stato condotto nel carcere di Poggioreale a Napoli.