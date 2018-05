Incidenti stradali, due morti nel Sannio

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Due persone sono morte mentre una terza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada starale 212 "della Val Fortore", in provincia di Benevento. Nello scontro, avvenuto all'ingresso della galleria Monteleone, sono stati coinvolti due veicoli e per consentire ai soccorritori di poter operare - si legge da una nota dell'Anas - la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.

La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.