In case popolari abusivamente, 5 denunce

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Controlli e perquisizioni dei carabinieri a Boscoreale (Napoli) dove cinque persone, che occupavano abusivamente alloggi di edilizia popolare, sono state denunciate.

L'operazione - disposta dopo il recente rinvenimento di armi nella zona - è stata effettuata dai carabinieri del gruppo e della Compagnia di Torre Annunziata insieme con i colleghi del Reggimento Campania e del Nucleo elicotteri di Pontecagnano nel rione di edilizia popolare "Piano Napoli - Villa Regina". I militari hanno perquisito oltre 50 abitazioni e riscontrato l'occupazione abusiva di alloggi del plesso popolare: 5 persone (3 donne e 2 uomini) sono state denunciate all'autorità giudiziaria per invasione di edifici.

Un pregiudicato di 18enne di Boscoreale, che alla vista dei militari aveva tentato la fuga, è stato trovato in possesso di 9 stecche di hashish e denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Identificate oltre 200 persone.