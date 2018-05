Sinistri marittimo, esperti a confronto

(ANSA) - NAPOLI, 16 MAG - "Il porto e la città quali fattori di sviluppo e modernizzazione. Sinistri marittimi aspetti giuridici e risarcitori" è il titolo del convegno promosso dall'Ordine degli avvocati di Napoli in programma venerdì 18 nella sala metafora del Tribunale partenopeo. Nella prima parte del convegno, al quale prenderanno parte il comandante del porto di Napoli, ammiraglio Arturo Faraone, e il commissario dell'Autorità di Sistema Portuale Antonino de Simone, si parlerà della funzione dei porti. Nella seconda, dal profilo più tecnico, ci sarà un'introduzione agli aspetti che riguardano i sinistri in mare con particolare riferimento al rapporto con le assicurazioni e con gli operatori. "L'istituzione di una commissione di diritto della navigazione - spiega l'avvocato Immacolata Marra che la coordina - nasce per mettere in comunicazione due realtà che non sono ancora riuscite ad istituire un dialogo. L'idea è colmare il gap di conoscenza delle complessità giuridiche legate a un settore trainante come il porto".