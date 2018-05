Carrefour,ricollocare 130 di Marcianise

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAG - Carrefour Italia "ha annunciato alle parti sociali la decisione di cessare le attività commerciali nel proprio punto vendita di Marcianise (Caserta) e la conseguente necessità di gestire la riallocazione su territorio nazionale dei 130 lavoratori del punto vendita". In una nota, il gruppo francese conferma la chiusura "conseguente al perdurare dell'andamento negativo che l'ipermercato di Marcianise registra da diversi anni, nonostante gli sforzi da tutti profusi". L'azienda "ha già manifestato la disponibilità a garantire una continuità occupazionale attraverso l'offerta di opportunità di ricollocamento interno per tutti i collaboratori del punto vendita e a ricercare tutte le possibili soluzioni di reimpiego sul territorio, attivando un tavolo con i sindacati e le istituzioni locali". Carrefour "continua ad operare in Campania con 15 punti vendita Market e 11 punti vendita Express e a dare lavoro a oltre mille persone nei negozi e nel centro logistico di Airola".