Rimproverato, alunno dà un pugno al prof

(ANSA)- AVELLINO, 9 MAG - Per essere stato rimproverato dall'insegnante, ha reagito colpendolo con un pugno in pieno volto. E' accaduto stamattina poco dopo le 8:00 nel cortile dell'Itis "Guido Dorso" di Avellino. Il 18enne, prima di entrare in aula per le lezioni, a bordo del suo scooter si faceva protagonista di pericolose evoluzioni nel cortile della scuola mettendo a repentaglio anche la sicurezza degli altri studenti.

L'insegnante, un 46enne di Avellino, lo ha richiamato. E' finito in ospedale con la frattura del setto nasale. Lo studente è stato identificato dalla polizia. Nei suoi confronti si attendono a breve misure disciplinari. Il docente sta valutando se sporgere denuncia.