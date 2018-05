Camorra, operazione Cc nel Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 9 MAG - E' in corso a Scafati (Salerno) una vasta operazione antimafia dei Carabinieri del comando provinciale di Salerno. Duecento militari, con l'ausilio di cani antidroga e il supporto di un elicottero, stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari - emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia - nei confronti di sei indagati accusati, in concorso, di tentate estorsioni, reati in materia di armi e stupefacenti, danneggiamento e altro, commessi con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso I militari stanno eseguendo anche ulteriori 27 decreti di perquisizione locale emessi a carico di altrettanti coindagati in stato di libertà.(ANSA).