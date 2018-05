Roadshow a Salerno per festeggiare Anas

(ANSA) - SALERNO, 08 MAG - Fa tappa a Salerno, oggi e domani, in piazza della Concordia il Truck Anas (Gruppo Fs Italiane) per la quinta tappa del roadshow dal titolo "Congiunzioni": un viaggio per raccontare i 90 anni di storia dell'Azienda che attraversa l'intera penisola, passando per Sicilia e Sardegna, con sosta nelle principali piazze italiane. A bordo di un Truck di ultima generazione Scania, diverse iniziative ripercorrono il contributo di Anas per la costruzione ed il potenziamento degli assi strategici del Paese. Il Truck è affiancato dal pullman azzurro della Polizia di Stato, l'aula multimediale itinerante intorno alla quale sorge un vero e proprio villaggio dedicato all'educazione stradale.

Il coordinatore territoriale Anas Area Tirrenica, Nicola Prisco ha detto: "con il nostro contratto di programma 2016-2020 si è dato particolare impulso alle manutenzioni. Attualmente abbiamo circa 80 milioni di euro di investimenti per le manutenzioni tra lavori in corso di prossimo appalto e poi abbiamo circa 1,3 miliardi".