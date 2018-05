Pizza Village, sorteggio show per forni

(ANSA) NAPOLI, 8 MAG - E' stata un'estrazione trasmessa in diretta sui social network della manifestazione a decidere oggi le postazioni delle 50 pizzerie che comporranno l'ottava edizione del Napoli Pizza Village, in programma sul lungomare partenopeo dall'1 al 10 giugno. Al Pan di Napoli, il posizionamento delle pizzerie è diventato uno spettacolo con i pizzaioli iscritti all'evento che hanno assistito al sorteggio.

La postazione numero 1, posizionata all'inizio del villaggio dalla parte di piazza Vittoria sotto al palco del ricco cartellone degli spettacoli, è stato assegnato alla pizzeria storica Donna Sofia, mentre a chiudere la serie di forni a legna, che si snoda sul lungomare partenopeo per quasi un chilometro, sarà al 44mo posto la pizzeria dei Fratelli Zombino, dal lato di Mergellina.

Il 45mo stand, dedicato alla pizza senza glutine ha una postazione centrale, alla rotonda Diaz per consentire ai celiaci di prendere la pizza e portarla al tavolo con gli amici nella altre pizzerie.