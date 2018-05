Case: prezzi usato ancora giù ad aprile

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Il prezzo delle abitazioni di seconda mano in Italia ha registrato una riduzione dello 0,1% ad aprile, attestandosi a 1.797 euro al metro quadro. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso il calo accumulato è del 4,1%. E' quanto risulta dai dati di Idealista.it, secondo i quali le variazioni di maggior rilievo interessano sempre i capoluoghi più piccoli: crescono Benevento (6%), Lodi (5,5%) e Agrigento (4,5%). Dal lato opposto i tonfi maggiori interessano Belluno (-5,8%), Teramo (4,7%) e Rieti (-4,6%).

In un quadro tendenzialmente stabile la flessione dei prezzi è guidata dal calo di Milano. Il prezzo medio delle case nel capoluogo meneghino ha segnato una inattesa battuta d'arresto del 2,6% ad aprile su marzo, interrompendo bruscamente un trend in graduale ripresa. Negli altri mercati i prezzi sono rimasti pressocche' invariati, con oscillazioni minime tra il più 0,2% di Palermo e Genova e il meno 0,4% di Bari e Genova. Roma e Napoli marcano un "recupero" dello 0,1% ma il calo prezzi si ferma.