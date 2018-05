Rifiuti: Cantone, non fatto abbastanza

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - "Non si è fatto quanto si doveva".

Così Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, Autorita nazionale anticorruzione, risponde, nel corso della Notte bianca della Legalità, alla domanda sui problemi nel ciclo dei rifiuti. "Se per esempio andassimo a verificare - ha affermato - sono pochi gli impianti che sono stati realizzati".

"La maggior parte dei rifiuti deve trovare la via dell'estero e di termovalorizzatori fuori regione - ha aggiunto - Viviamo queste cose come grande emergenza e il prezzo lo pagano i cittadini perché le tariffe aumentano".

"Abbiamo un servizio che va peggio e paghiamo di più di quelli che hanno un servizio che funziona - ha sottolineato - Il nostro sistema non è completo perché se si blocca la catena che lo sorregge torniamo in emergenza". Colpe non solo politiche: "Quante volte vediamo strade ripulite , riempirsi in due giorni. La responsabilità è politica - ha concluso - ma una parte molto seria è anche della società che a volte si fa fatica a chiamare civile".